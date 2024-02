SPI-Handel aktuell: SPI verliert zum Ende des Donnerstagshandels

Zum Handelsschluss tendierte der SPI im SIX-Handel 0,43 Prozent tiefer bei 14 591,23 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,964 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,127 Prozent fester bei 14 672,42 Punkten in den Handel, nach 14 653,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 14 721,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 591,23 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SPI bereits um 0,733 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, wurde der SPI mit 14 644,59 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.11.2023, wurde der SPI mit 13 894,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, wies der SPI einen Wert von 14 522,22 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 0,147 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 14 931,98 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit ONE swiss bank (+ 15,15 Prozent auf 3,80 CHF), Lalique (+ 5,88 Prozent auf 36,00 CHF), Dätwyler (+ 5,73 Prozent auf 184,60 CHF), Idorsia (+ 5,07 Prozent auf 1,47 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (+ 4,20 Prozent auf 471,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-8,50 Prozent auf 0,07 CHF), GAM (-7,38 Prozent auf 0,35 CHF), Meyer Burger (-5,63 Prozent auf 0,11 CHF), Vontobel (-4,64 Prozent auf 51,40 CHF) und Kinarus (-4,35 Prozent auf 0,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Kinarus-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 12 213 734 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 276,429 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI hat die Orascom Development-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die mobilezone-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

