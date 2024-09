SPI-Handel aktuell: SPI zum Handelsende im Plus

Der SPI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,66 Prozent auf 15 929,79 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,151 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,501 Prozent auf 15 905,34 Punkte an der Kurstafel, nach 15 826,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 974,03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 15 862,80 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.08.2024, wies der SPI einen Stand von 15 791,89 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der SPI einen Wert von 16 263,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, notierte der SPI bei 14 429,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,33 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 16 557,98 Punkten. Bei 14 455,60 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit HOCHDORF (+ 38,06 Prozent auf 1,85 CHF), Relief Therapeutics (+ 11,16 Prozent auf 2,39 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,27 Prozent auf 18,00 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,31 Prozent auf 59,50 CHF) und BELIMO (+ 4,77 Prozent auf 571,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen GAM (-12,39 Prozent auf 0,16 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-10,71 Prozent auf 0,25 CHF), Arundel (-6,15 Prozent auf 0,12 CHF), ams (-6,13 Prozent auf 0,90 CHF) und Molecular Partners (-4,61 Prozent auf 4,55 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 9 763 019 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251,045 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die Talenthouse-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at