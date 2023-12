SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Anleger in Zürich schicken den SPI heute erneut ins Plus.

Am Freitag klettert der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,41 Prozent auf 14 294,11 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,884 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,269 Prozent auf 14 274,58 Punkte an der Kurstafel, nach 14 236,35 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 14 297,38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 274,58 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,390 Prozent. Der SPI stand vor einem Monat, am 01.11.2023, bei 13 747,16 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 01.09.2023, einen Stand von 14 596,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.12.2022, wurde der SPI mit 14 346,27 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 451,76 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 3,03 Prozent auf 9,17 CHF), Idorsia (+ 2,82 Prozent auf 1,97 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,04 Prozent auf 4,00 CHF), Spexis (+ 1,96 Prozent auf 0,05 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 1,94 Prozent auf 4,74 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-12,15 Prozent auf 0,04 CHF), Relief Therapeutics (-4,10 Prozent auf 1,87 CHF), Kudelski (-4,00 Prozent auf 1,20 CHF), Molecular Partners (-3,85 Prozent auf 3,75 CHF) und ams (-3,57 Prozent auf 1,65 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 931 437 Aktien gehandelt. Mit 268,957 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die Achiko-Aktie verzeichnet mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index weist die Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at