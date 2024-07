SPI-Handel aktuell: SPI zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen

Machte sich der SPI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Am Freitag klettert der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,18 Prozent auf 16 100,27 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,074 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,171 Prozent auf 16 099,60 Punkte an der Kurstafel, nach 16 072,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 16 100,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 077,88 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,222 Prozent. Vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der SPI-Kurs bei 16 141,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 155,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.07.2023, betrug der SPI-Kurs 14 741,07 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,50 Prozent aufwärts. Bei 16 309,66 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 455,60 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Arundel (+ 31,25 Prozent auf 0,21 CHF), ONE swiss bank (+ 16,67 Prozent auf 3,85 CHF), Spexis (+ 4,85 Prozent auf 0,11 CHF), ams (+ 4,55 Prozent auf 1,36 CHF) und Villars SA (+ 1,56 Prozent auf 650,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-1,54 Prozent auf 0,06 CHF), Sonova (-1,10 Prozent auf 278,00 CHF), Evolva (-1,09 Prozent auf 0,91 CHF), Molecular Partners (-1,03 Prozent auf 5,75 CHF) und V-Zug (-1,02 Prozent auf 48,30 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 580 125 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 244,661 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,54 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,99 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

