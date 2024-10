SPI-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im SPI

Am Mittwoch kletterte der SPI via SIX zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 16 170,88 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,197 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,121 Prozent auf 16 151,09 Punkte an der Kurstafel, nach 16 131,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 16 088,87 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 209,17 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,557 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2024, wurde der SPI mit 16 514,07 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, notierte der SPI bei 15 955,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 240,53 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,99 Prozent aufwärts. Bei 16 557,98 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. 14 455,60 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 11,25 Prozent auf 8,90 CHF), Perrot Duval SA (+ 8,80 Prozent auf 68,00 CHF), Private Equity (+ 3,82 Prozent auf 70,60 CHF), StarragTornos (+ 3,76 Prozent auf 44,20 CHF) und CPH Group (+ 2,87 Prozent auf 71,80 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil DocMorris (-6,21 Prozent auf 34,42 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,88 Prozent auf 0,16 CHF), Gurit (-4,16 Prozent auf 25,35 CHF), Sandoz (-3,23 Prozent auf 34,17 CHF) und Idorsia (-3,00 Prozent auf 1,49 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 137 410 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 246,437 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SPI präsentiert die Talenthouse-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at