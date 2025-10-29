Allreal Aktie

WKN: 935276 / ISIN: CH0008837566

Rentable Allreal-Investition? 29.10.2025 10:04:44

SPI-Papier Allreal-Aktie: Hätte sich eine Investition in Allreal von vor 5 Jahren gelohnt?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Allreal-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das Allreal-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Allreal-Anteile bei 191,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Allreal-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,522 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2025 gerechnet (190,40 CHF), wäre das Investment nun 99,37 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 0,63 Prozent gleich.

Insgesamt war Allreal zuletzt 3,15 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

