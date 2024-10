SPI-Papier Aluflexpack-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aluflexpack-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Aluflexpack gewesen.

Aluflexpack-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Aluflexpack-Aktie investiert, befänden sich nun 32,154 Aluflexpack-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Aluflexpack-Aktie auf 14,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 464,63 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 53,54 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Aluflexpack eine Marktkapitalisierung von 250,25 Mio. CHF. Am 28.06.2019 fand der erste Handelstag des Aluflexpack-Papiers an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der Aluflexpack-Aktie wurde der Erstkurs mit 22,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at