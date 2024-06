SPI-Papier ASMALLWORLD-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in ASMALLWORLD von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in ASMALLWORLD eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die ASMALLWORLD-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,01 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die ASMALLWORLD-Aktie investierten, hätten nun 332,226 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 531,56 CHF, da sich der Wert einer ASMALLWORLD-Aktie am 03.06.2024 auf 1,60 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 46,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ASMALLWORLD bezifferte sich zuletzt auf 22,63 Mio. CHF. Die Erstnotiz des ASMALLWORLD-Papiers fand am 20.03.2018 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der ASMALLWORLD-Anteilsschein bei 12,40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at