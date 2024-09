SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Banque Cantonale du Jura SA-Papier letztlich bei 62,65 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Banque Cantonale du Jura SA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,596 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.09.2024 gerechnet (58,00 CHF), wäre die Investition nun 92,58 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -7,42 Prozent.

Banque Cantonale du Jura SA war somit zuletzt am Markt 172,04 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at