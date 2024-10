SPI-Papier Bellevue-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bellevue von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Bellevue gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Bellevue-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,70 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 48,309 Bellevue-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 780,19 CHF, da sich der Wert einer Bellevue-Aktie am 30.09.2024 auf 16,15 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,98 Prozent verringert.

Alle Bellevue-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 210,97 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at