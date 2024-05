SPI-Papier Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,80 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investierten, hätten nun 25,773 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 41,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 074,74 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 7,47 Prozent gleich.

Am Markt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis jüngst 136,01 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at