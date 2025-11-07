BioVersys Aktie

BioVersys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A410LA / ISIN: CH0210362643

SPI im Blick 07.11.2025 12:27:07

SIX-Handel SPI zeigt sich am Freitagmittag schwächer

SIX-Handel SPI zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Der SPI erleidet derzeit Verluste.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,47 Prozent auf 16 910,09 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,166 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,217 Prozent auf 17 026,18 Punkte an der Kurstafel, nach 16 989,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 030,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 909,59 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,505 Prozent. Vor einem Monat, am 07.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 263,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, lag der SPI noch bei 16 570,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.11.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 15 865,33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 8,97 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 17 480,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 361,69 Zählern registriert.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 9,33 Prozent auf 0,82 CHF), COLTENE (+ 9,30 Prozent auf 47,00 CHF), Barry Callebaut (+ 4,29 Prozent auf 1 168,00 CHF), Ascom (+ 4,10 Prozent auf 3,69 CHF) und BioVersys (+ 2,71 Prozent auf 26,50 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Molecular Partners (-9,32 Prozent auf 3,36 CHF), Curatis (-6,72 Prozent auf 12,50 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,54 Prozent auf 0,18 CHF), BKW (-5,44 Prozent auf 168,70 CHF) und Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis (-3,06 Prozent auf 47,50 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 811 846 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 236,288 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

2025 verzeichnet die Relief Therapeutics-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

