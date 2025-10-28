Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis Aktie
SPI-Wert Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 40,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Aktie investiert hätte, hätte er nun 250,000 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 250,00 CHF, da sich der Wert eines Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis-Papiers am 27.10.2025 auf 45,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,50 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis zuletzt 151,07 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
