SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cembra Money Bank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde die Cembra Money Bank-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cembra Money Bank-Papier 59,90 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Cembra Money Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 166,945 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 370,62 CHF, da sich der Wert eines Cembra Money Bank-Papiers am 11.04.2024 auf 74,10 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23,71 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,17 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des Cembra Money Bank-Anteils belief sich damals auf 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at