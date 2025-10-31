SPI-Papier Cembra Money Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cembra Money Bank von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cembra Money Bank-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Cembra Money Bank-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Cembra Money Bank-Anteile bei 77,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Cembra Money Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 12,862 Cembra Money Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cembra Money Bank-Aktie auf 91,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 178,14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,81 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Cembra Money Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,68 Mrd. CHF. Das Cembra Money Bank-Papier wurde am 30.10.2013 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Ein Cembra Money Bank-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at