SPI-Papier CI Com SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CI Com SA von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das CI Com SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das CI Com SA-Papier an diesem Tag bei 2,30 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4 347,826 CI Com SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 869,57 CHF, da sich der Wert einer CI Com SA-Aktie am 20.10.2023 auf 1,81 CHF belief. Damit wäre die Investition um 21,30 Prozent gesunken.

Der CI Com SA-Wert an der Börse wurde auf 1,17 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at