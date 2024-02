SPI-Papier Cicor Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cicor Technologies von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Cicor Technologies eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Cicor Technologies-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 42,18 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,371 Cicor Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Cicor Technologies-Aktien wären am 30.01.2024 117,59 CHF wert, da der Schlussstand 49,60 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 17,59 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Cicor Technologies eine Marktkapitalisierung von 157,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at