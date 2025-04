SPI-Papier Comet-Aktie: Über diese Dividende können sich Comet-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Wert Comet am 10.04.2025 wurde für das Jahr 2024 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,50 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 50,00 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Comet beläuft sich auf 7,77 Mio. CHF. So verkleinerte sich die Comet- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 72,98 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung schloss der Comet-Titel via SIX SX bei einem Wert von 204,20 CHF. Am 11.04.2025 wird das Comet-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Comet-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Comet-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 verzeichnet das Comet-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0,60 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,38 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Comet via SIX SX 90,49 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 94,75 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Comet

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 2,53 CHF aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,21 Prozent ansteigen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Comet

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Comet steht aktuell bei 1,465 Mrd. CHF. Comet besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,96. 2024 setzte Comet 445,360 Mio. CHF um und erzielte ein EPS von 4,52 CHF.

