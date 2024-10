SPI-Papier Flughafen Zürich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Flughafen Zürich von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Flughafen Zürich-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 170,70 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Flughafen Zürich-Aktie investiert hat, hat nun 58,582 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.10.2024 auf 198,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 628,59 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,29 Prozent.

Flughafen Zürich erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at