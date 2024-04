SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Groupe Minoteries SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Groupe Minoteries SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 296,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investiert hat, hat nun 33,784 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Groupe Minoteries SA-Papiers auf 262,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 851,35 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,49 Prozent verringert.

Alle Groupe Minoteries SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 86,35 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at