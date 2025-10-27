Groupe Minoteries Aktie

Groupe Minoteries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

Lohnende Groupe Minoteries SA-Anlage? 27.10.2025 10:04:55

SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Groupe Minoteries SA von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Groupe Minoteries SA-Aktien gewesen.

Am 27.10.2015 wurde die Groupe Minoteries SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 319,50 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Groupe Minoteries SA-Aktie investierten, hätten nun 31,299 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 222,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 6 948,36 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,52 Prozent verringert.

Der Groupe Minoteries SA-Wert an der Börse wurde auf 73,33 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

