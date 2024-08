SPI-Papier Groupe Minoteries SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Groupe Minoteries SA-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Groupe Minoteries SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Groupe Minoteries SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Groupe Minoteries SA-Anteile bei 284,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,352 Groupe Minoteries SA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 82,39 CHF, da sich der Wert eines Groupe Minoteries SA-Papiers am 09.08.2024 auf 234,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -17,61 Prozent.

Groupe Minoteries SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 77,30 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at