SPI-Papier Helvetia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Helvetia-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Helvetia-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.10.2015 wurde die Helvetia-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 102,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Helvetia-Papier investiert hätte, hätte er nun 97,466 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.10.2025 19 376,22 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 198,80 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 19 376,22 CHF, was einer positiven Performance von 93,76 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Helvetia eine Marktkapitalisierung von 10,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at