SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in HIAG Immobilien von vor 5 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HIAG Immobilien-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des HIAG Immobilien-Papiers betrug an diesem Tag 129,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die HIAG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 77,519 HIAG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2024 5 782,95 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 74,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 42,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HIAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 753,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

