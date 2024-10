SPI-Papier HIAG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HIAG Immobilien von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in HIAG Immobilien-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

HIAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 80,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die HIAG Immobilien-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 124,224 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen HIAG Immobilien-Aktien wären am 03.10.2024 10 285,71 CHF wert, da der Schlussstand 82,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,86 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von HIAG Immobilien belief sich zuletzt auf 833,18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at