Huber + Suhner-Performance im Blick 28.10.2025 10:03:43

SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Huber + Suhner-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Huber + Suhner-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Huber + Suhner-Papier bei 90,10 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 110,988 Huber + Suhner-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Huber + Suhner-Papiers auf 148,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 426,19 CHF wert. Mit einer Performance von +64,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Huber + Suhner jüngst 2,73 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

