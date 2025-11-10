SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde die IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 176,00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,682 IVF HARTMANN-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 775,57 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 07.11.2025 auf 136,50 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 22,44 Prozent verringert.

Am Markt war IVF HARTMANN jüngst 325,05 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

