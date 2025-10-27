SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: Wäre eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Wer vor Jahren in IVF HARTMANN-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der IVF HARTMANN-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 139,00 CHF. Bei einem IVF HARTMANN-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 71,942 IVF HARTMANN-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 035,97 CHF, da sich der Wert eines IVF HARTMANN-Anteils am 24.10.2025 auf 139,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,36 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von IVF HARTMANN belief sich jüngst auf 332,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at