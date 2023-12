SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren eingebracht

Am 11.12.2018 wurde das IVF HARTMANN-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das IVF HARTMANN-Papier bei 165,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die IVF HARTMANN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 60,423 IVF HARTMANN-Aktien. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Aktien wären am 08.12.2023 6 646,53 CHF wert, da der Schlussstand 110,00 CHF betrug. Das entspricht einem Schwund von 33,53 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von IVF HARTMANN bezifferte sich zuletzt auf 260,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

