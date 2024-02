SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in IVF HARTMANN eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden IVF HARTMANN-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 116,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 86,207 IVF HARTMANN-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen IVF HARTMANN-Anteile wären am 16.02.2024 9 655,17 CHF wert, da der Schlussstand 112,00 CHF betrug. Aus 10 000 CHF wurden somit 9 655,17 CHF, was einer negativen Performance von 3,45 Prozent entspricht.

IVF HARTMANN wurde am Markt mit 265,64 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at