SPI-Papier Kudelski-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kudelski von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Kudelski-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Kudelski-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 6,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Kudelski-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 612,903 Kudelski-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 25.01.2024 1 967,74 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1,22 CHF belief. Damit wäre die Investition um 80,32 Prozent gesunken.

Der Kudelski-Wert an der Börse wurde auf 65,82 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at