SPI-Papier Lalique-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lalique von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lalique-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Lalique-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lalique-Aktie bei 40,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 248,756 Lalique-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lalique-Anteile wären am 09.07.2024 9 950,25 CHF wert, da der Schlussstand 40,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,50 Prozent verringert.

Lalique wurde am Markt mit 302,82 Mio. CHF bewertet. Die Lalique-Aktie ging am 25.06.2018 an die Börse SWX. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Lalique-Papiers auf 51,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at