SPI-Papier Lalique-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lalique von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lalique-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Lalique-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lalique-Papier bei 31,80 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Lalique-Aktie investiert hat, hat nun 3,145 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2023 auf 33,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,40 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,40 Prozent angezogen.

Der Lalique-Wert an der Börse wurde auf 252,20 Mio. CHF beziffert. Die Erstnotiz der Lalique-Aktie fand am 25.06.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Lalique-Aktie lag damals bei 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at