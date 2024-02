SPI-Papier Lalique-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lalique-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lalique-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurden Lalique-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Lalique-Papier bei 47,61 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,101 Lalique-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 73,52 CHF, da sich der Wert einer Lalique-Aktie am 20.02.2024 auf 35,00 CHF belief. Mit einer Performance von -26,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Lalique belief sich zuletzt auf 265,37 Mio. CHF. Lalique-Anteile wurde am 25.06.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Lalique-Aktie wurde der Erstkurs mit 51,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at