SPI-Papier Lalique-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lalique von vor einem Jahr bedeutet

Am 03.04.2023 wurde die Lalique-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lalique-Papier bei 32,60 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Lalique-Aktie investierten, hätten nun 3,067 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97,55 CHF, da sich der Wert eines Lalique-Anteils am 02.04.2024 auf 31,80 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 2,45 Prozent.

Insgesamt war Lalique zuletzt 235,15 Mio. CHF wert. Der erste Handelstag der Lalique-Aktie an der Börse SWX war der 25.06.2018. Der Erstkurs des Lalique-Papiers lag beim Börsengang bei 51,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at