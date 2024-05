SPI-Papier Lalique-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lalique von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lalique-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lalique-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lalique-Papier bei 36,60 CHF. Bei einem Lalique-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 273,224 Lalique-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2024 auf 30,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 415,30 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 15,85 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Lalique eine Marktkapitalisierung von 232,49 Mio. CHF. Der erste Handelstag der Lalique-Anteile an der Börse SWX war der 25.06.2018. Zum Börsendebüt des Lalique-Papiers wurde der Erstkurs mit 51,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at