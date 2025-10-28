Liechtensteinische Landesbank Aktie

WKN DE: A2DYXV / ISIN: LI0355147575

Liechtensteinische Landesbank-Investment im Blick 28.10.2025 10:03:43

SPI-Papier Liechtensteinische Landesbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Liechtensteinische Landesbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Liechtensteinische Landesbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Liechtensteinische Landesbank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 35,30 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Liechtensteinische Landesbank-Aktie investierten, hätten nun 2,833 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 226,63 CHF, da sich der Wert eines Liechtensteinische Landesbank-Anteils am 27.10.2025 auf 80,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126,63 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Liechtensteinische Landesbank einen Börsenwert von 2,43 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

