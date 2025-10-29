SPI-Papier MCH-Aktie: So viel Verlust hätte ein MCH-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in MCH-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit MCH-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 4,76 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 210,084 MCH-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des MCH-Papiers auf 3,54 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 743,70 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 25,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MCH bezifferte sich zuletzt auf 109,53 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at