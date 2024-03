SPI-Papier Meyer Burger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Meyer Burger von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Meyer Burger gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Meyer Burger-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Meyer Burger-Papier 0,59 CHF wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Meyer Burger-Aktie investierten, hätten nun 16 920,474 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Meyer Burger-Anteile wären am 01.03.2024 1 313,03 CHF wert, da der Schlussstand 0,08 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,87 Prozent verringert.

Alle Meyer Burger-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 278,08 Mio. CHF. Am 11.05.2006 wagte die Meyer Burger-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Damals wurde der erste Kurs der Meyer Burger-Aktie bei 43,50 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

