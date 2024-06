SPI-Papier Meyer Burger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Meyer Burger-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Meyer Burger-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Meyer Burger-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Meyer Burger-Anteile bei 0,16 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 642,178 Meyer Burger-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.05.2024 auf 0,01 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6,55 CHF wert. Damit wäre die Investition 93,45 Prozent weniger wert.

Am Markt war Meyer Burger jüngst 240,86 Mio. CHF wert. Der Meyer Burger-Börsengang fand am 11.05.2006 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des Meyer Burger-Papiers lag damals bei 43,50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at