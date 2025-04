SPI-Papier Sandoz-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Sandoz Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Wert Sandoz am 15.04.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 0,60 CHF je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vorjahresvergleich um 33,33 Prozent. Somit vergütet Sandoz die Aktionäre insgesamt mit 189,34 Mio. CHF.

Sandoz-Stockdividendenrendite

Zum SIX SX-Schluss ging die Sandoz-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 33,43 CHF aus dem Handel. Am 16.04.2025 wird das Sandoz-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Sandoz-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Sandoz-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Sandoz-Papiers 1,61 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 1,66 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren blieb der Sandoz-Aktienkurs im SIX SX-Handel auf gleichem Niveau. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) und der Aktienkurs weisen für den Zeitraum eine nahezu identische Performance auf.

Dividendenerwartung von Sandoz

Für 2025 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,75 USD voraus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,98 Prozent zulegen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Sandoz

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Sandoz beträgt aktuell 0 EUR. Das Sandoz-KGV beträgt aktuell 0,00. Der Umsatz von Sandoz betrug in 2024 9,121 Mrd. CHF. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 0,00 CHF.

