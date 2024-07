SPI-Papier Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Santhera Pharmaceuticals-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Santhera Pharmaceuticals-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,39 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 119,190 Santhera Pharmaceuticals-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 979,74 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 10.07.2024 auf 8,22 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 2,03 Prozent verringert.

Santhera Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 94,72 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at