WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Schindler-Performance im Blick 10.10.2025 10:04:03

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 151,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 66,138 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 882,28 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 09.10.2025 auf 285,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,82 Prozent vermehrt.

Schindler wurde am Markt mit 30,68 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Schindler AG NA 305,50 -0,16% Schindler AG NA

