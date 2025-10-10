Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Performance im Blick
|
10.10.2025 10:04:03
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Schindler-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 151,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, hätte er nun 66,138 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 882,28 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 09.10.2025 auf 285,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,82 Prozent vermehrt.
Schindler wurde am Markt mit 30,68 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NAmehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.10.25
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.09.25
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schindler und Accor mit neuer Dienstleistungsverein- barung in Asien (EQS Group)
|
25.09.25
|Schindler and Accor enter a service agreement in Asia (EQS Group)
|
19.09.25
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
16.09.25
|Dienstagshandel in Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: SPI am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG NAmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|305,50
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFreundlicher Wochenschluss für den ATX -- DAX leicht positiv -- Börsen in Fernost mit Abgaben
Während der heimische Leitindex im Verlauf leicht zulegen kann, tendiert auch der DAX am Freitag etwas höher. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.