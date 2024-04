SPI-Papier Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie bei 1,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8 180,227 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie auf 0,09 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 728,04 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 92,72 Prozent abgenommen.

Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 275,19 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at