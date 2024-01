SPI-Papier Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papier letztlich bei 0,24 CHF. Bei einem Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 415,559 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien. Die gehaltenen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile wären am 09.01.2024 38,23 CHF wert, da der Schlussstand 0,09 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -61,77 Prozent.

Insgesamt war Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) zuletzt 281,69 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at