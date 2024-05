SPI-Papier Temenos-Aktie: Über diese Dividende können sich Temenos-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von SPI-Titel Temenos am 07.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,20 CHF beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 9,09 Prozent gestiegen. 79,33 Mio. CHF werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 11,64 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Der Temenos-Titel ging am Tag der Hauptversammlung bei 55,05 CHF aus dem SIX-Handel. Am 08.05.2024 wird das Temenos-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Temenos-Papier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Temenos-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Temenos verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 1,53 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,17 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Kurs von Temenos via SIX um 67,02 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -63,56 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Temenos-Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Temenos

Für das Jahr 2024 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,30 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 2,17 Prozent bedeuten.

Basisinformationen zu Dividenden-Titel Temenos

Die Börsenbewertung des SPI-Unternehmens Temenos beträgt aktuell 4,051 Mrd. CHF. Temenos verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46,52. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Temenos auf 898,850 Mio.CHF, das EPS machte 1,68 CHF aus.

Redaktion finanzen.at