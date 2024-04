SPI-Papier u-blox-Aktie: So viel hätte eine Investition in u-blox von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren u-blox-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.04.2021 wurde die u-blox-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die u-blox-Anteile bei 65,12 CHF. Bei einem u-blox-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,536 u-blox-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,70 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 122,39 CHF wert. Mit einer Performance von +22,39 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von u-blox bezifferte sich zuletzt auf 582,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at