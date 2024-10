SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in V-Zug-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 21.10.2023 wurden V-Zug-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die V-Zug-Aktie letztlich bei 58,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die V-Zug-Aktie investierten, hätten nun 17,153 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 18.10.2024 auf 55,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 943,40 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -5,66 Prozent.

Am 25.06.2020 wagte die V-Zug-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs der V-Zug-Aktie lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at