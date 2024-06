SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in V-Zug eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades V-Zug-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die V-Zug-Aktie 78,00 CHF wert. Bei einem V-Zug-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,205 V-Zug-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 692,31 CHF, da sich der Wert einer V-Zug-Aktie am 31.05.2024 auf 52,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,08 Prozent verringert.

Der V-Zug-Börsengang fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des V-Zug-Papiers lag beim Börsengang bei 72,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at