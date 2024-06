SPI-Papier Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Zwahlen et Mayr SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Zwahlen et Mayr SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 200,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investierten, hätten nun 5,000 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 31.05.2024 gerechnet (158,00 CHF), wäre die Investition nun 790,00 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 21,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Zwahlen et Mayr SA einen Börsenwert von 11,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at